Einkaufen in Burg: Geschäfte öffnen bis Mitternacht, Autohändler locken in Innenstadt

Die Boutique Camäleon mit Kerstin Schmengler beteiligt sich am Aktionswochenende in der Innenstadt von Burg bei Magdeburg.

Burg - „Wir möchten Optimismus verbreiten und Besucher der Innenstadt auf andere Gedanken bringen“, sagt Cornelia Gentz. Sie betreibt an der Magdeburger Straße in Burg ein Geschäft für Schuh- und Lederwaren und beteiligt sich am Mitternachtsshopping am Freitag (2. September 2022). Der Abend verspricht ein besonderes Einkaufserlebnis mit Musik, Lichtern und Aktionen.