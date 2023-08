Burg - Die Nacht zum Tage machen Händler und Gastronomen der Innenstadt von Burg bei Magdeburg beim Mitternachts-Shopping am 25. August 2023. Das Einkaufserlebnis steht am Mittelpunkt, aber es gibt auch einiges mehr zu erleben.

„Aktive Händler der Innenstadt mit Schuhmoden Cornelia Gentz, Geschenkehaus Hellwig und Mode Express Elvira Niemann haben in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung das diesjährige Mitternachtsshopping organisiert und die Vorbereitungen aktiv selbst in die Hand genommen“, so Stadtsprecher Felix Malter gegenüber der Volksstimme. Die Stadt habe die Vorbereitungen begleitet und Unterstützung über den Bauhof zur Banneranbringung und den Druck der Plakate und Flyer gegeben.

Rund 20 Geschäfte sind dabei

Doch auch das Rahmenprogramm ist wichtig für das Gesamterlebnis Mitternachts-Shopping. Finanzielle Unterstützung für eine kulturelle Umrahmung erhalten die Händler in diesem Jahr durch Volksbank, Sparkasse und Stadtwerke Burg.

Der Sänger Jack Haunt, ein Leierkastenmann und weitere Bands vor den Geschäften bringen Stimmung in die Innenstadt. Insgesamt beteiligen sich rund 20 Geschäfte.

Für Händler der Höhepunkt

„Das Mitternachts-Shopping ist für uns Händler der wichtigste Termin im Veranstaltungsjahr“, sagte Karen Ahlert vom Geschenkehaus Hellwig im Gespräch mit der Volksstimme. Bei anderen Veranstaltungen, etwa Rolandfest oder Kindertag, würde kaum jemand in die Geschäfte kommen. „Und an diesem Abend kommen auch Kunden, die sonst nicht in der Innenstadt einkaufen“, so ihre Erfahrung.

Blick in die Schartauer Straße in Burg - in der Innenstadt wird das Mitternachts-Shopping am 25. August 2023 vorbereitet. Foto: Marco Papritz

Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) freut sich über das Engagement. „Unsere Innenstadt mit ihren zahlreichen und unterschiedlichsten Händlern und Gastronomen ist zentral für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserer schönen Stadt. Lokale Anbieter und ihre Produkte überzeugen mich immer mehr als der anonyme Internetriese“, so Stark.

Kernige Sprüche locken Kunden an

Eine Premiere wartet am Ende der Schartauer Straße. Gegenüber des Gummersbacher Platzes will Vanessa Lück erstmals beim Mitternachts-Shopping im neu eröffneten „Softeis Zeit“ Eis und andere Spezialitäten anbieten.

Mit von der Partie sein als Trommler von Burg wird Bernd Felscher. Mit seinem „Ihr Gäste kommt feste und kauft in den Geschäften“ will er die Nachtschwärmer in die Läden locken. Felscher selbst ist von der Veranstaltungen sehr angetan. „Die Händler lassen sich immer etwas Besonderes einfallen und gestalten ihre Geschäfte mit ganz viel Liebe“, meint er im Gespräch mit der Volksstimme.