Schermen - vs/np - Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Verein Optische Telegrafie in Sachsen-Anhalt erneut am Tag der Industriekultur. Der findet am Sonntag, 16. April statt, wie Vereinsmitglied Reinhard Ritter informierte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.