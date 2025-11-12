Wer das Helios Krankenhaus in Burg ansteuert, muss mit Einschränkungen rechnen. Die August-Bebel-Straße ist halbseitig gesperrt, der Parkplatz für Besucher verlegt.

Einschränkungen am Krankenhaus von Helios in Burg: Halbseitige Sperrung eingerichtet - Parkplatz verlegt

Burg - Der abgesperrte Bereich umfasst einige Hundert Meter, Fahrzeuge können am Krankenhaus von Helios in Burg nur halbseitig rollen. Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Parkplatz für Besucher.