  4. Straße wird saniert: Einschränkungen am Krankenhaus von Helios in Burg: Halbseitige Sperrung eingerichtet - Parkplatz verlegt

Wer das Helios Krankenhaus in Burg ansteuert, muss mit Einschränkungen rechnen. Die August-Bebel-Straße ist halbseitig gesperrt, der Parkplatz für Besucher verlegt.

Von Marco Papritz 12.11.2025, 10:47
In Höhe der Helios Klinik Jerichower Land ist in der August-Bebel-Straße in Burg eine halbseitige Sperrung eingerichtet worden.
Burg - Der abgesperrte Bereich umfasst einige Hundert Meter, Fahrzeuge können am Krankenhaus von Helios in Burg nur halbseitig rollen. Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Parkplatz für Besucher.