Das Winterwetter hat nun auch Auswirkungen auf die Fähren im Jerichower Land. Wegen Eisgangs auf der Elbe sind die Verbindungen zwischen Schartau und Rogätz sowie zwischen Ferchland und Grieben ausgesetzt. Was bedeutet das?

Schartau - Der Fährbetrieb zwischen Schartau und Rogätz ist derzeit eingestellt. Wegen Eisgangs auf der Elbe ist derzeit laut Betreiber ein Fährbetrieb unmöglich. Auch die zweite Fähre im Jerichower Land, die von der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) betriebene Verbindung zwischen Ferchland und Grieben, ist derzeit nicht unterwegs.