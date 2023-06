Das Jerichower Land hat Bootsfahrern viel zu bieten. Auch denen, die keinen Bootsführerschein haben. Ein Bootsverleih in Burg bei Magdeburg macht Fahrten möglich.

Burg - Wanderungen durch die Wälder, Radtouren übers Land, Bootsfahrten über Seen und Kanäle. Bei der Freizeitgestaltung punktet das Jerichower Land mit Vielfalt. Erholung auf dem Wasser verspricht Benjamin Böhme seinen Gästen. Er betreibt in Burg bei Magdeburg einen Verleih für Boote, die motorisiert und führerscheinfrei sind. Die Volksstimme ging bei ihm an Bord.