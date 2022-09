Elektrofahrzeuge: Warum im Jerichower Land die neuesten Modelle nachgefragt werden

In der Schartauer Straße in Burg präsenierten am Sonnabend sieben Autohäuser ihre aktuellsten Modelle.

Burg - David Kahlo vom Kia-Autohaus Pohl in Reesen ist sich sicher: Mittlerweile fahren viel mehr Elektroautos auf den Straßen der Region, als man denkt. „Der Trend ist nicht mehr aufzuhalten“, sagt er. Rein statistisch gesehen hat der Automobilkaufmann Recht. Zählte die Zulassungsstelle des Landkreises im Jahr 2019 noch 24 E-Fahrzeuge, waren es ein Jahr später bereits 80. Den großen Sprung gab es dann 2021 mit 226 Autos. Diese Zahl dürfte nach Einschätzung vieler regionaler Autohäuser in diesem Jahr noch einmal deutlich steigen: Zum einen wegen der staatlichen Förderung und individueller Rabatte, zum anderen, weil die Reichweiten der jeweiligen Modelle immer mehr zunähmen und vor allem an den Autobahnenzusätzliche Ladesäulen entstünden. Kia-Kunden müssten deshalb bei den neuesten Modellen Wartezeiten von bis zu einem Jahr in Kauf nehmen, sagt Kahlo. Vor allem der neue EV 6 entwickele sich mittlerweile zu einem Verkaufsschlager. Weil er auch schnittig aussieht, nutzten viele Besucher des Familien- und Autotages am Sonnabend in der Burger Innenstadt die Gelegenheit zum Probesitzen. „Der hat was“, urteilten beispielsweise Birgit und Frank Lehmann aus der Kreisstadt. Das Ehepaar blickte danach in die Zukunft: „Der nächste Wagen wird dann sicher ein Elektrofahrzeug sein.“