Elisabeth ist Gommerns Lesekönigin: 33 Jungen und Mädchen nahmen am Lesesommer XXL in der Stadtbibliothek teil

Vom Lotta-Leben über die Drei Fragezeichen bis zur „Gangsta Oma“ genossen die Gommeraner Ferienkinder ihren Lesesommer. Am Montagnachmittag erhielten die Jungen und Mädchen ihre Lesezertifikate. Einige freuten sich über zusätzliche Präsente.

Fast alle der 33 Jungen und Mädchen nahmen an der feierlichen Übergabe ihrer Lesesommer-Zertifikate teil. Die fleißigsten Leser erhielten noch Buchpräsente. Außerdem wurden Gutscheine und Sportbeutel verlost.

Gommern - 13.690 Seiten in 111 Büchern lasen die Ferienkinder, die sich über die Stadtbibliothek Gommern am Lesesommer XXL beteiligten. Mit diesen beeindruckenden Zahlen wartete Beate Masiowski am Montagnachmittag zur Übergabe der Zertifikate auf. Da es das schöne Spätsommerwetter zuließ, wurde die Veranstaltung kurzerhand vor die Bibliothek verlegt, und weil es um die Kinder ging, erhielten sie die Sitzplätze, während die Eltern das stehende Publikum bildeten.