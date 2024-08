Schwere vorwürfe erhoben Lehrer bedroht oder beruhen Hausverbote auf Lügen? Eltern klagen gegen Grundschule Gommern

Eltern gegen Lehrer: Der Konflikt an der Grundschule "Am Weinberg" schwelt weiter. Weil Gommern seine Lehrer schützen wollte, wurde Eltern ein Hausverbot erteilt. Doch die klagen nun. Schwere Vorwürfe liegen in der Luft.