Elterntaxi, Radler und Raser: Warum in Burg und Genthin die Polizei an Schulen auf der Lauer liegt

„Sicher zur Schule“. Am Aktionstag hat sich auch die Polizei im Jerichower Land beteiligt. Im Fokus standen Raser, Fahrradfahrer und Elterntaxis.

In Burg sind beim Aktionstag unter anderem Fahrzeuge in der Brüderstraße auf ihr Tempo kontrolliert worden.

Burg/Genthin - Fleißig und erfolgreich sei die Polizei gewesen, fasst Jens Sturm vom Polizeirevier Jerichower Land mit Sitz in Burg das Geschehen vom Tag zusammen. In Zahlen drückt sich das so aus, dass im Landkreis insgesamt 1200 Fahrzeuge bei Geschwindigkeitskontrollen erfasst und 50 Temposünder dabei überführt wurden. Einer hatte es offensichtlich übertrieben.