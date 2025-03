Biederitz - Am Ende war es nicht nur einfach ein letzter Arbeitstag. Es war das Ende einer Ära in Biederitz. Am Sonnabend öffnete Matthias Pütsch sein Lotto-Geschäft zum letzten Mal. Und dort war der Abschied fast greifbar: abgebaute Regale, gepackte Kartons. Ein Geschäft, eine Institution verschwindet. Und so rang Matthias Pütsch kurz um Fassung, als er am Vormittag Besuch aus der Gemeinde bekam.

