Energieeffizient, nachhaltig und wohngesund Bauen und Sanieren in Sachsen-Anhalt

Wer energieeffizient, nachhaltig und wohngesund baut oder saniert, der erhält dafür finanzielle Unterstützung vom Staat. Doch kaum ein Förderdschungel war bisher so dicht wie der in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Jetzt soll Abhilfe geschaffen worden sein.

Körbelitz - Wohin können sich Hauseigentümer und Energiesparer in Sachsen-Anhalt wenden? Welche Zuschüsse gibt es? Was genau ist förderfähig? Und welche Dienstleister bieten energieeffizientes Bauen und Sanieren in Sachsen-Anhalt an? Vor diesen und weiteren Fragen sieht sich, wer bauen oder sanieren möchte und dabei aufs Energiesparen setzt.