Energiepreise: Mieter in Burg legen sich ein finanzielles Polster an

Burg - Der lange kalte Winter, knapper werdende Ressourcen, das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Energiemarkt. Die Gründe für den Preisanstieg für Strom und Gas sind auch in Burg bei Magdeburg vielfältig. Und – was mit Blick auf die Betriebskostenabrechnung im kommenden Jahr für große Nachzahlungen sorgen dürfte – sie werden weiter die Kosten in die Höhe treiben.