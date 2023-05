Unverständnis macht in Loburg die Runde, als festgestellt werden musste, dass unbekannte Täter in der Kirchenruine Loburg ihre Kräfte sinnlos hatten walten lassen.

Loburg - Die Wut bei den Mitgliedern des Vereins „KulturVeste Loburger Land“ ist groß. Lothar Weinert und Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl waren regelrecht „stinksauer“. Bisher Unbekannte hatten am zurückliegenden Wochenende den neu verlegten Boden in der Kirchenruine beschädigt. Mit einem festen Bühnenboden sollte die Voraussetzung geschaffen werden, dass dort Veranstaltungen stattfinden können. „Wir haben dort viel Manpower investiert, um etwas Festes zu installieren“, so Lothar Weinert. Die Materialkosten liegen bei 1300 bis 1400 Euro. Geplant ist auch noch, so Lothar Weinert weiter, ein Zelt als Überdachung anzubringen.