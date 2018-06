Jetzt muss nur noch der Stadtrat zustimmen - dann kann in Friedensau die neue Zeltplatz-Arena gebaut werden.

Friedensau/Tryppehna l In den beiden Ortschaften wartet man schon lange darauf, dass endlich gebaut werden kann. In Tryppehna mangelte es zuletzt an Bauflächen. Konkret: die Flächen waren ja da, aber für die galt eben kein Baurecht. Das allerdings kann mit einer Ergänzungssatzung relativ schnell hergestellt werden. Dennoch bedurfte es zwei Anläufe, um einen genehmigungsfähigen Plan hinzubekommen. Am Dienstag nun nickte der Bauausschuss das Vorhaben ab. Kurz vorher hatte der Ortschaftsrat Tryppehna das Vorhaben befürwortet.

Bau ist genehmigt

Auch gegen das Vorhaben in Friedensau hatte der Bauausschuss am Dienstag nichts einzuwenden. Es stimmte dem vorgelegten Bebauungsplan für den Friedensauer Zeltplatz zu. Dort plant die Zeltplatz Friedensau gGmbH – als Einrichtung der Adventjugend – eine neue riesige Zeltarena zu errichten. An der gleichen Stelle stand bis vor zwei Jahren ein sogenannter „fliegender Bau“, der allerdings nur in der warmen Jahreszeit aufgebaut bleiben durfte. Nachdem das Bau-Ordnungsamt des Landkreises Jerichower Land einen weiteren Aufbau der in die Jahre gekommenen Konstruktion untersagte, soll nun an gleicher Stelle ein fester Bau entstehen. „Diesen Bau der neuen Arena hat das Bau-Ordnungsamt bereits genehmigt“, erklärte der Friedensauer Ortsbürgermeister Rüdiger Schröter bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Platz für 1500 Menschen

Bereits im kommenden Monat soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Wie bei dem Vorgängerzelt soll es eine Kunststoffmembran werden, durch die das Tageslicht fallen kann. Wind und Regen bleiben dagegen draußen. Auch bleibt es bei dem bisherigen Durchmesser, der von dem bestehenden Erdwall vorgegeben ist.

Allerdings fällt die neue Konstruktion nicht mehr ganz so hoch aus, wie das alte Zelt. Nach Angaben von Rüdiger Schröter, der auch Zeltwart auf dem Zeltplatz ist, sollen auch in der neuen Arena wieder etwa 1500 Menschen Platz finden. In den Frühlings- und Sommermonaten finden auf dem Zeltplatz zahlreiche Großveranstaltungen mit oft mehreren hundert, meist jungen Menschen statt.