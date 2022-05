Erfolgreiche Pflanzaktion im Historischen Schlosspark Möckern: Warum sich die Baumpaten für den Park engagieren

Zu einer Pflanzaktion im Schlosspark Möckern hatte am Sonnabend der Förderverein eingeladen. Zehn neue Bäume wachsen seitdem der Sonne entgegen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen engagieren sich die Baumpaten für den Park.

Familenbande: Die Wienerts aus Hohenziatz schlugen am Sonnabend symbolisch Wurzeln im Schlosspark Möckern. Siegfried Güttler kontrollierte mit der Wasserwaage die Stützpfähle.

Möckern - Die Mitglieder des Fördervereines Historischer Schlosspark Möckern waren sichtlich beeindruckt von der Resonanz auf ihre Einladung. Zahlreiche Männer, Frauen und Kinder rückten um 11 Uhr im Schlosspark an, ausgestattet mit Gießkannen und Spaten. Sie alle wollten an diesem Tag „ihren“ Baum in die Erde bringen.