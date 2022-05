Erika Pohl aus Burg wohnt seit 50 Jahren in der Wilhelm-Kuhr-Straße 1g

50 Jahre in ein und derselben Wohnung leben? Das gibt es in Burg. Erika Pohl fühlt sich schon so lange im Norden der Kreisstadt wohl und genießt das Leben in der Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung.

Burg - Ihre Geranien auf dem Balkon der Wilhelm-Kuhr-Straße 1g sind eine Augenweide und setzen in diesen Tagen sogar kleine Knospen an. Vielleicht gedeihen die Pflanzen auch deshalb noch so prächtig, weil Erika Pohl jeden Tag mit ihnen redet. „Wer weiß", sagt die 81-Jährige. „Ich mag sie halt – und das merken sie bestimmt.“ Wobei der grüne Daumen der Ur-Burgerin gewiss seine Spuren hinterlässt. Damit zeigt Erika Pohl ihren Besuchern gern, dass auch eine kleine Balkonfläche gemütlich und einladend sein kann. Und der kleine Tisch bietet auch Platz für einen ganz besonders großen Blumenstrauß, den die Mieterin der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Burg von Objektbetreuer Christian von Bentheim überreicht bekommt. Denn Erika Pohl wohnt seit sage und schreibe 50 Jahren in der Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung im zweiten Obergeschoss und möchte keinen Tag missen. Ans Ausziehen habe sie nie gedacht. „Auch nicht, als mein Mann noch lebte. Warum auch?“ Hier am nördlichen Stadtrand von Burg ist es ruhig, Einkaufsmärkte sind nicht weit entfernt. „Und ich bin froh, ganz nette und hilfsbereite Nachbarn zu haben. Wir helfen uns gegenseitig. Wenn einer einen anderen Mieter mal ein, zwei Tage nicht gesehen hat, wird ganz selbstverständlich nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Das gibt es garantiert nicht überall und ist auch beruhigend.“