Erinnerungen an eine Kindheit in der Nazi-Diktatur

Am 9. November wurden in einer Gewaltnacht jüdische Geschäfte in Deutschland zerstört. Eine Lesung in Burg erinnert daran.

Burg - In Erinnerung an die Pogromnacht 1938 gibt es am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr im Café Rotfuchs eine musikalische Lesung aus „Weiter leben - Eine Jugend“ von Ruth Klüger. In der Autobiografie schildert die 1931 geborene Literaturwissenschaftlerin ihre Kindheit und Jugend als Jüdin in Österreich und Deutschland.