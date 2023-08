Erlebnispfad in Möser bekommt „Laufsteg“ an der Alten Elbe

Die vier Silberweiden bilden am Bahndamm zwischen dem Alten und dem Kleinen Dorf in Lostau das Baumtor, das den Beginn des kulturhistorischen Erlebnispfades signalisiert. Direkt am Baumtor befindet sich auch Elbania und eine Sitzbank, die zum Verweilen einlädt.

Gerwisch - Alles Wichtige, was man über einen gemeindlichen Haushaltsplan wissen möchte, lässt sich dem dazugehörigen Vorbericht entnehmen. Wegen des zusammenfassenden Charakters geschieht das in aller Kürze. So wurde der Ortschaft Lostau bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen kurzerhand ein Laufsteg zugewiesen.

Naturbeobachtung direkt über der Alten Elbe

Lostau soll einen Laufsteg erhalten? Das rief bei den bisherigen Haushaltsberatungen in der Einheitsgemeinde Möser das eine oder andere Schmunzeln hervor. Natürlich ist bekannt, dass in der Ortschaft kein Laufsteg im Sinne eines Catwalks für Models entstehen soll.

Konkret handelt es sich um einen Steg zur Naturbeobachtung, der in die Alte Elbe ragt. Der „Laufsteg“ ist Bestandteil des kulturhistorischen Erlebnispfades zwischen Lostau und Hohenwarthe, der langsam Gestalt annimmt.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates zeigten sich am Dienstagabend zu ihrer jüngsten Sitzung erleichtert, dass der Bau des Steges im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt ist.

Weitere Ideen für den Erlebnispfad

Damit es mit der Realisierung des kulturhistorischen Pfades weiter vorangeht, will der Ortschaftsrat einen eigenen Beitrag leisten. Voraussichtlich zwei Informationstafeln sollen in diesem Jahr noch aufgestellt werden.

Zum einen wollen Günther Lauenroth und Christian Luckau (FDP/Wienke) die Anregung von Ortsbürgermeister Thomas Voigt (CDU) aufgreifen und eine Tafel zum alten Eisenbahndamm anfertigen. „Das Thema würde mir wirklich sehr am Herzen liegen“, warb der Ortschef. Er erklärte auch, weshalb: Ortsunkundige gingen immer von einem Deich aus. Dabei handele es sich doch aber um den alten, preußischen Eisenbahndamm, der seit 1846 Magdeburg und Burg über Biederitz, Gerwisch, Lostau und Niegripp miteinander verbunden hat. Erst In den 1870er Jahren wurde die Strecke über Möser verlegt, was zum einen die Strecke spürbar verkürzte und zum anderen die Hochwassergefahr deutlich senkte.

In der Heimatstube Lostau steht auch eine alte Landkarte bereit, auf der die Eisenbahnstrecke eingezeichnet ist. Sie soll auf der Informationstafel berücksichtigt werden.

Welcher weitere Standort entlang des kulturhistorischen Erlebnispfades in diesem Jahr noch mit einer Informationstafel ausgestattet werden soll, wurde zur Ratssitzung nicht besprochen.

Allerdings wurde die Finanzierung geklärt: Der Ortschaftsrat stellt aus seinen Verfügungsmitteln dem Heimatverein Lostau auf seiner nächsten Sitzung das notwendige Geld bereit. Der Verein kümmert sich im Gegenzug um die Realisierung: Anfertigen der Tafeln und Besorgen der Befestigungsmaterialien.

Karte mit Streckenverlauf ist vorhanden

Mit dem Blick auf die Finanzmittel, über die der Ortschaftsrat verfügen kann (falls der gemeindliche Haushalt beschlossen und bestätigt wird), wurde dem Heimatverein darüber hinaus am Sitzungsabend eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro für die Anschaffung einer Holzhütte und einer Sitzbank gewährt. Die Holzhütte soll bei Veranstaltungen genutzt werden.

Darauf hatten Thomas Voigt und seine Ratskollegen ebenfalls ein waches Auge: Dass die restlichen Gelder für die Finanzierung des Weihnachtsmarktes am Sonnabend vor dem 1. Advent ausreichen. Hier sei es sinnvoll angesichts der gestiegenen Kosten und Preise lieber etwas mehr Geld einzuplanen, regte Christian Luckau an.