Deportiert und ermordet: Auch die Familie Reig/Laub wurde ausgelöscht. Mit Stolpersteinen in der Burger Gartenstraße wird an ihr Schicksal erinnert.

Ermordet: Erinnerung an eine jüdische Familie in Burg

Burg. - „Lassen Sie uns auf unseren Wegen, die wir nun gehen, über das Unrecht, das Menschen angetan wurde, ,stolpern’, damit wir wachsam und achtsam durch das Leben gehen.“ Die eindringlichen Worte von Joachim Gremmes, Pfarrer in Ruhestand, hätten nicht sinnbildlicher und aktueller sein können, als viele Burger anlässlich des Holocaust-Gedenkens Rosen neben fünf Stolpersteinen in der Burger Gartenstraße niederlegten. Sie erinnern an Wolf Reig, ein Burger Geschäfts- und Handelsmann, sowie an dessen Ehefrau Deborah Laub, geborene Blumenberg, und die Kinder Hinde, Schmiel und Feiwisch Laub, die ab 1938 von den Nazis deportiert und ermordet wurden, unter anderem auch im Konzentrationslager Auschwitz in Polen. Ein weiteres Kind, Malka Blumenberg, starb drei Monate nach der Geburt Anfang Januar 1928 in Burg.

Einen kurzen Abriss ihres Lebens können Fußgänger nun erfahren, wenn sie den sanierten Gehweg neben dem neuen Wohnkomplex der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) nutzen und kurz inne halten. Die Steine waren an dieser Stelle dort schon einmal verlegt worden, mussten aber wegen der Bau-Investitionen und den damit verbundenen Tiefbauarbeiten entnommen werden. „Dass sie jetzt wieder an gleicher Stelle sichtbar sind, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Das furchtbare Verbrechen, das auch dieser Familie angetan wurde, darf nicht vergessen werden“, sagte BWG-Vorstand Heino Näth. Mitarbeiter Andreas Eschner oblag es schließlich, die Stolpersteine sorgsam einzusetzen.

Bürgermeister Philipp Stark (SPD) verwies darauf, dass die Erinnerungskultur mit Nachdruck wachgehalten werden müsse. „Die Vergangenheit sollte uns eine deutliche Mahnung sein“, sagte er.

Insgesamt gibt es in Burg mittlerweile 39 Stolpersteine an 16 verschiedenen Orten. Die Aktion geht auf den 1947 in Berlin geborenen Künstler Gunter Demnig zurück, der mit dem Stolperstein-Projekt Mitte der 90er Jahre begann. Sein Vorhaben gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Demnig war bereits mehrfach in Burg.