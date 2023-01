Erneute Debatte mit tränen Nach Misshandlung-Vorwürfen in Kita: Drei Erzieherinnen versetzt - Eltern in Sorge

Bestürzung und Verunsicherung ist in den Gesichtern der Eltern zu sehen, die am Donnerstagabend zum Gemeinderat in Biederitz gekommen waren. Stimmen zittern, Tränen fließen.