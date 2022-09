Erntedankfest in Niegripp lockt mit Umzug, Bowle, Trachten und bäuerlichen Traditionen

Niegripp - Ein Dorf auf den Beinen. So zeigt sich Niegripp nun am Wochenende vom 17. und 18. September 2022. Denn eine Vielzahl an Mitgliedern vom Ortschaftsrat, der freiwilligen Feuerwehr sowie den Vereinen wie der Niegripper Heimatfreu(n)de Zwischen Fluss und See (kurz HeiNie genannt) tragen zum Gelingen des Erntedankfestes bei. Die Einzelheiten zum Programm stehen fest.