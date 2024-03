Erste Arbeiten in der Holzstraße in Burg bei Magdeburg

Burg - Mit einer Woche Verzögerung haben am 11. März die Bauarbeiten in der Holzstraße begonnen. In der vergangenen Woche war noch eine zusätzliche Bauberatung notwendig geworden, so die Pressestelle des Landkreises.

Die umfangreiche Sanierung der Kreisstraße ist das derzeit größte Straßenbauprojekt im Jerichower Land und wird vom Landkreis gemeinsam mit der Stadt Burg ausgeführt.

Kosten liegen bei 5,2 Millionen Euro

Im ersten Bauabschnitt ist die Straße zwischen Ihlebrücke und Blumenstraße gesperrt. Danach wird die Sperrung bis zur ersten Einmündung der Johann-Mühlpfort-Straße verlängert. Der zweite Bauabschnitt schließt sich bis kurz vor der Einmündung zur Koloniestraße an. Mit Abschluss der Arbeiten wird für den Herbst kommenden Jahres gerechnet. Insgesamt kostet die Sanierung rund 5,2 Millionen Euro. Die Stadt übernimmt davon einen Anteil in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Als Partner sind bei der Maßnahme an der rund 760 Meter langen Straße der Wasserverband und die Stadtwerke dabei.