Erste große Ausstellung in Nedlitzer Kirche

Nedlitz - Über anderthalb Meter ist sein Magdeburg-Panorama breit, mit dem Jochen Rudolph zum Malen fand. Für das Museumsschiff „Württemberg“, bei dessen Ausbau zur Gaststätte er geholfen hatte, hatte er die Tuschezeichnung auf Transparentpapier angefertigt. „So hat alles begonnen.“ Er meldete sich beim Aquarellmalkurs von Volker Straube in Gommern an und als er sich bereiterklärte, Bilder als Preise für das Nedlitzer Skatturnier zur Verfügung zu stellen, trat er mit seinem Hobby auch in seinem Heimatort ein Stück weit in die Öffentlichkeit.