Erstes Adventswochenende in Vehlitz: Dorf wird von vielen Ehrenamtlichen festlich geschmückt

Mit dem Aufstellen der Weihnachtspyramide und dem Schmücken der Weihnachtsbäume begann in Vehlitz pünktlich am ersten Adventswochenende die Vorweihnachtszeit. Wie gewohnt halfen viele Vehlitzer ehrenamtlich mit.

Die große Konifere in der Kurve wurde von den Familien Thämer und Schulze geschmückt. Der Schmuck trägt Reflektorfarbe, damit die Figuren auch im Dunkeln zu sehen sind.

Vehlitz - Pünktlich um 16.30 Uhr drehte sich am Sonnabendnachmittag die Vehlitzer Pyramide zum ersten Mal in dieser Vorweihnachtszeit. Am Vormittag hatten Ortsbürgermeister Hartmut Specht und seine Helfer die große Weihnachtspyramide aufgestellt. Schon im Vorfeld hatte er mehrere kleine Reparaturen ausgeführt. Das bleibt nicht aus, wenn Technik vier Wochen lang Wind und Wetter ausgesetzt ist.