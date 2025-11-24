Der Schatten des Anschlages von Magdeburg und seiner Folgen hängen über vielen Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen der Region. Wie es sich auf die Planung des Ihleburger Weihnachtsmarktes auswirkte.

Der Posaunenchor aus Parchen hat beim Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Ihleburg den Ton angegeben.

Ihleburg - In den kommenden Wochen finden in den Dörfern des Jerichower Landes viele Veranstaltungen und Märkte zu Weihnachten statt. Im Interview mit der Volksstimme spricht Ihleburgs Ortsbürgermeister Axel Rojahn über den geplanten Markt im Ort und die Organisation.