Weihnachtsmärkte in Dörfern Erstmals Sicherheitskonzept für Weihnachtsmarkt in Ihleburg nötig
Der Schatten des Anschlages von Magdeburg und seiner Folgen hängen über vielen Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen der Region. Wie es sich auf die Planung des Ihleburger Weihnachtsmarktes auswirkte.
24.11.2025, 15:26
Ihleburg - In den kommenden Wochen finden in den Dörfern des Jerichower Landes viele Veranstaltungen und Märkte zu Weihnachten statt. Im Interview mit der Volksstimme spricht Ihleburgs Ortsbürgermeister Axel Rojahn über den geplanten Markt im Ort und die Organisation.