Möser - Die Gas- und Strompreise sind im zweiten Halbjahr 2022 in Deutschland stark gestiegen. Das haben auch die Sportvereine der Gemeinde Möser (Landkreis Jerichower Land) zu spüren bekommen. Nicht wenige fürchten nun um ihre Existenz - Betriebskosten könnten ein Aus für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bedeuten.

Sorgen gibt es zum Beispiel in der Ortschaft Lostau. Den Hallenradsport hat es in der Corona-Krise besonders hart getroffen. Der Vorsitzende vom 1902 gegründeten Radfahrerclub „All Heil“ Lostau, Nicky Rogge, berichtet: „Im September 2022 haben wir von der Gemeinde ein Schreiben bekommen. Für die Monate Oktober, November und Dezember mussten wir wegen Mehrkosten kräftig nachzahlen.“

Anteilige Beteiligung umfasst die Hälfte der Kosten

Die gestiegenen Energiekosten führten zu gestiegenen Betriebskosten. Aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderates von Möser wirkt sich das auch auf Sportvereine aus, welche ihre Vereinstätigkeiten in einer Sporthalle ausüben. Worum es dabei geht, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Möser, Bernd Köppen (parteilos), auf Anfrage der Volksstimme. Mit einem Beschluss habe der Gemeinderat Möser im Jahre 2015 festgelegt, dass für die Nutzung der Sporthallen der Gemeinde für die örtlichen Vereine eine anteilige Kostenbeteiligung an den entstandenen Betriebskosten erfolge.

Die Kostenbeteiligung der Nutzer beträgt die Hälfte der tatsächlichen Verbrauchskosten, welche für die anteilige zeitliche Nutzung durch den Verein entstehen. Mit anderen Worten: die Gemeinde trägt die restlichen 50 Prozent der Verbrauchskosten, die für die tatsächliche zeitliche Nutzung der jeweiligen Halle durch den Verein entstehen.

Die Betriebskosten für die Nutzung der Sporthallen im Jerichower Land ist gestiegen. Das gilt auch für die Sorgenfalten der Vereine. Symbolfoto: imago images/teamwork

Hierbei, so Köppen, würden nur die entstandenen Verbrauchskosten, wie Strom, Wasser und Gas berücksichtigt. „Es fließen keine weiteren Kosten, wie Personalkosten, Reparatur- und Unterhaltungskosten, Abschreibungen und so weiter mit ein“, betont der Bürgermeister.

Springt die Gemeinde ein und erlässt Nachlass?

Vereinsvorsitzender Nicky Rogge sorgt sich um die Zukunft der Sportvereine in der Gemeinde Möser. Man habe bereits an allen Ecken und Enden gespart. Im Winter sei in der Sporthalle Möser etwa die Heizung kräftig runtergedreht worden. Wenn die Betriebskosten weiterhin so hoch bleiben würden, gäbe es in seinen Augen nur drei Möglichkeiten, damit die Sportvereine nicht dichtmachen müssen: Die Gemeinde senkt die Beiträge, welche die Vereine zahlen müssen, die Vereine werden vom Landessportbund Sachsen-Anhalt finanziell unterstützt und die Mitgliedsbeiträge werden deutlich erhöht.

Doch keine der Lösung sei optimal. Eine Entlastung seitens der Gemeinde sei ihm nicht signalisiert worden, eine finanzielle Unterstützung durch den Landessportbund reiche wahrscheinlich nicht aus und bei einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum Ausgleich der gestiegenen Betriebskosten könnten sich vermutlich die Kinder und Jugendlichen ihren Beitrag nicht mehr leisten.

Höhere Kostenbeteiligung der Gemeinde aktuell nicht vorgesehen

Die Sorge um den Kinder- und Jugendsport teilt auch der Ortsbürgermeister von Lostau, Thomas Voigt (CDU). „Wir versuchen, die Kinder und Jugendlichen mit dem Sport vom Smartphone wegzukriegen“, betont er. Optimistische Worte kommen vom Ortsbürgermeister der Ortschaft Möser, Peter Hammer (SPD): „Ich denke nicht, dass es soweit kommen wird. Im Gemeinderat gibt es einen Konsens. Niemand hat die Absicht, dass die Sportvereine schließen“, sagt er.

Der Gemeindebürgermeister Bernd Köppen hatte in seiner Antwort hierzu einen Ausblick gegeben: „Die gestiegenen Energiepreise werden auch eine Erhöhung der jeweiligen Kostenbeteiligung zur Folge haben. Eine Änderung der prozentualen Kostenbeteiligung ist bisher nicht vorgesehen“, lässt er wissen.

Über die zukünftige Belastung durch die Erhöhung der Verbrauchskosten könne aktuell noch keine belastbare Auskunft gegeben werden, heißt es weiter.