Es geht ums Geld: Steuer-Diskussion ist in der Einheitsgemeinde Gommern unausweichlich

Gommern - Ab dem Jahr 2025 könnten höhere Steuern auf die Bürger in der Einheitsgemeinde Gommern (Jerichower Land) zukommen. Das deutete Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) bei seiner Vorstellung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2023 in den Ortschaftsräten und Ausschüssen des Stadtrates immer an. Grund ist die Reform der Grundsteuer. Grundstücksbesitzer, die ihre Daten schon eingereicht haben, erhalten zurzeit ihre neuen Grundsteuermessbeträge zugesandt.