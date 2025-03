Kritische Fragen zur Kita Sonnenschein in Gerwisch an die Verwaltung.

Am 8. März berichtete die Volksstimme zuletzt über die Diskussion zur Kita.

Gerwisch. - Die Schließung der Kita Sonnenschein als Sparmaßnahme brachte eine große Diskussion ins Rollen. Das Resultat dieser: Die Kita soll bleiben, aber in kommunaler Trägerschaft, also von der Gemeinde Biederitz selbst betrieben. Was aber die Kündigung der Volkssolidarität mit sich bringen müsste. Das muss aber noch im Gemeinderat entschieden werden.