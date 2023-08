Am Dienstagmittag ist es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover kurz vor der Anschlussstelle Burg-Ost zu einem Unfall mit mehreren Lkw gekommen, bei dem Fahrzeuge in Brand geraten sind.

Burg/Möckern - Bis Sonnabend bleibt es auf der Bundesstraße 1, der Bundesstraße 246a und der Landesstraße 52 – den Umleitungsstrecken der A2 – eng. Voraussichtlich erst dann soll die Fahrbahn in Richtung Hannover wieder befahrbar sein, wie es von der Autobahn GmbH heißt. Darauf hoffen viele Autofahrer im Landkreis, die durch die Vollsperrung mehr Zeit beispielsweise auf den Weg zur Arbeit einplanen müssen. „Durch die Sperrung und den Umleitungsverkehr werden wir ausgebremst, ich bin heute extra 30 Minuten eher in Richtung Magdeburg gefahren“, sagt Peter Müller.

Mit Video:Trümmerfeld auf Autobahn A2 bei Burg: So sieht es am Mittwoch vor Ort aus - und das ist jetzt geplant

Vor den Anschlussstellen Lostau und Burg-Ost staut sich der Verkehr jeweils auf mehreren Kilometern, bevor er auf die Umleitungen durch die Autobahnmeisterei von der A2 abgeleitet wird. Zeitverlust laut ADAC: Bis zu einer Stunde.

L52 stundenlang nach Brummi-Crash gesperrt

Erschwerend für die Fahrten über die Umleitungsstrecken kommt hinzu, dass es auch hier kracht. Am Mittwochmorgen stoßen auf der L52 zwischen Grabow und Theeßen um kurz nach 5 Uhr zwei Lkw zusammen und lösen eine stundenlange Vollsperrung aus: Ein Brummi soll laut Polizei einen Baum gestriffen und dann in den Gegenverkehr geraten sein. Beinahe tragisch in Anbetracht der ganzen Umstände: Ein Ast ist in die Frontscheibe eines Lkw gedonnert, hat den Fahrer verletzt und die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt. Trümmerteile widerrum beschädigten weitere Fahrzeuge.

Lesen Sie auch:Kritik an Sperrung auf A2 bei Burg: Darum gibt es schon Schilder und noch keine Bauarbeiten

Die Magdeburger Straße in Möckern ist ein Nadelöhr mit besonderem Schwierigkeitsgrad für Lkw-Fahrer. Stephen Zechendorf

Nach dem Verkehrschaos auch im Bereich der Einheitsgemeinde Möckern machen sich die Bewohner Gedanken, wie künftig solche Überlastungen der Ortsdurchfahrten verhindert werden können. So wurde in den sozialen Medien erneut an die fehlende Ortsumgehung erinnert.

Lesen Sie auch: Nach Unfall auf der A2 - Jerichower Land wird von Blechlawine überrollt

Einige Bürger sehen am Dienstagnachmittag ein Problem in der ihrer Meinung nach unzureichenden Ausschilderungen der vom Land beschlossenen Bedarfsentlastungsstrecke. Diese soll unter anderem über die Bundesstraße 246a durch Möckern und Gommern führen. Aber: Konsequenterweise müsste dann der aus Richtung Loburg kommende Fernverkehr bereits am Ortseingang Möckern in Richtung Schönebeck abgeleitet und nicht erst in den Stadtkern geführt werden.

Brummi-Fahrer hoffen immer noch auf kürzeren Weg

Auch am Mittwoch rollen zahlreiche, von der Autobahn abgeleiteten Lkw ins Zentrum. Vielleicht hoffen die Fahrer, bereits in Burg wieder auf die ausgeschilderte Autobahn auffahren zu können. Stressig wird es an der Kreuzung von B246 und B246a immer dann, wenn sich mehrere Lkw beim Abbiegen behindern: „Die kommen ja kaum um die Kurve, und dann können sie nicht zurückhaken, weil dahinter ja gleich der nächste Lkw steht“, schildert eine Anwohnerin die Situation.

Auch interessant: Unfall auf A2 - Katastrophenschutz im Einsatz - So lange wird die Fahrbahn gesperrt

Dass sich der Verkehr seinen eigenen Weg sucht, sieht man unter anderem in Burg: Am Dienstagabend ist ein Lkw fälschlicherweise in die Grünstraße abgebogen, die eine Baustelle ist. Am Mittwoch versuchen einige Fahrer, den Stau am Ortseingang aus Richtung Niegripp kommend über Tieferwisch und Blumenthaler Landstraße zu umfahren. Ohne Erfolg.