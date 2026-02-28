Die Volksstimme ist auf der Suche nach DDR-Produkten, die nach wie vor ihren Dienst leisten. Stern-Radio, Multiboy oder Rührgerät RG 28s - in den Regionen von Burg, Genthin und Zerbst leisten sie Familien treue Dienste.

Es pfeift Nostalgie: Ein kleines Stück DDR-Geschichte kommt ganz groß raus

Burg - Auf sie ist nicht selten lange gespart worden, sie haben viele Jahrzehnte auf dem Buckel und doch laufen die DDR-Produkte immer noch. Bei Volksstimme-Redakteur Marco Papritz ist es ein akustisches Signal, das für Freude sorgt.