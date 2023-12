Nedlitz. - Den perfekten Baum zu Weihnachten zu finden, ist nicht einfach. Für die meisten ist der Kauf des Baumes ein regelrechtes Ritual, das sich schonmal gerne über Stunden hinziehen kann, ebenso wie das anschließende Schmücken.

„In erster Linie, zu nahezu 90 Prozent, sind es Nordmanntannen, die gekauft werden“, kann Bernhard Franke aus Nedlitz berichten. Seit fünf Jahren betreibt er dort das Tannenidyll, ist somit ein Experte in Sachen Weihnachtsbäumen.

Kiefern duften frisch

Die Nordmanntannen sind zum Lieblingsweihnachtsbaum der Deutschen geworden. Das hat gute Gründe, weiß Bernhard Franke: „Sie haben eine wunderschöne Optik und sie halten sehr lange.“ Aber es gibt tatsächlich auch eine Nachteil. „Sie sind sehr geruchsarm“, erläutert er.

Wer großen Wert auf frischen Nadelgeruch in der guten Stube legt, der sollte zu Kiefern als Weihnachtsbaum greifen. „Sie bringen deutlich mehr Geruch mit, was viele mögen“, sagt Bernhard Franke. Allerdings ist die Nachfrage nach Kiefern nahezu kaum noch vorhanden. Daher ist es schwer möglich, Kiefern auf den einschlägigen Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume zu bekommen. Die Nordmanntanne hat nicht nur der Kiefer, sondern auch allen anderen Bäumen den Rang abgelaufen. Auch Fichten, Douglasien oder die hochwertige Kolorado-Tanne sind zu Nischenprodukten geworden.

Auf das Nadelbild achten

Nach welchen Kriterien suchen sich seine Kunden die Bäume aus? Wie sollte der perfekte Weihnachtsbaum aussehen „Beim Kauf sollte man auf das Nadelbild achten. Es sollt sattgrün, gesund und frisch aussehen. Manche mögen dichten Bewuchs, andere das Gegenteil, damit sie den Baum besser schmücken können. Aber: Aus einem dichten Baum kann man auch immer etwas herausschneiden“, sagt Bernhard Franke und lacht.

Er kann auch berichten, dass sich das Kaufverhalten in den letzten Jahren ein wenig gewandelt hat. „Viele nehmen aber auch Bäume, die eine andere Form haben und nicht perfekt gerade gewachsen sind. Sie sind toleranter geworden, weil sie wissen, dass es sich um ein Natur-Produkt handelt. Da machen sie gern auch Zugeständnisse, wenn ein Baum mal einen Knick hat oder ein Ast fehlt oder auch ein Ast an der falschen Stelle sitzt und das harmonische Bild etwas trübt“, berichtet Bernhard Franke.

Im ländlichen Raum gehen vor allem große Bäume gut, weiß der Weihnachtsbaumexperte. „Viele wohnen in Häusern mit hohen Decken, daher werden vor allem große Bäume zwischen 1,8 bis 2,2 Meter nachgefragt. Im Stadtbereich sind es eher so 1,5 bis 1,8 Meter“, sagt Bernhard Franke.

Um die Tannen lange haltbar zu machen, sollte man sie von unten im Stamm anbohren. „Wir machen das bei jedem Baum. Dann ziehen sie das Wasser schön hoch und halten dann garantiert bis Ende Januar“, erläutert Bernhard Franke. Das kann man auch selber noch nachträglich machen.

So kühl wie möglich

Natürlich sollte man dann aber auch einen Baumständer mit Wasserspeicher nutzen. „Die gibt es sogar mit Wasserstandsanzeige. Dann einfach jede Woche ein bisschen zugießen, dann hält der Baum lange“, so Franke.

Auch die Raumtemperatur spielt bei der Haltbarkeit eine Rolle. Der Baum sollte so spät wie möglich ins warme Wohnzimmer geholt, am besten sogar noch ein, zwei Tage vorher im Keller akklimatisiert werden. Auch in der guten Stube sollte er dann relativ kühl stehen, keinesfalls direkt an der Heizung. Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Lebensdauer.

Was die Haltbarkeit auch erhöht, ist das regelmäßige Einsprühen mit Wasser, denn die Nadeln nehmen auch Wasser auf. Das bringt teilweise sogar mehr, als das Gießen am Stamm.