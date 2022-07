Exponate der Wörmlitzer Heimatstube gehen bald auf Reise: Die Zeit drängt

In einer Woche muss die Heimatstube Wörmlitz in ihr neues Quartier umgezogen sein. Doch einige Probleme behindern den Umzug.

Wörmlitz - Die Zeit sitzt Annegret Quenstedt und den anderen Frauen, die die Heimatstube mit viel Herzblut aufgebaut haben, im Nacken. Will doch der neue Eigentümer der Immobilie allmählich die von der Heimatstube genutzten Räume sanieren. Nur noch die Heimatstube befindet sich im ansonsten leeren Gebäude. Bis 7. April müssen die Exponate an einen anderen Ort gebracht werden. Dieser befindet sich in Sichtweite, in einem Nebengebäude der Wörmlitzer Grundschule.