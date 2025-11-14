weather bedeckt
  4. Wer wird zahlen?: Fähre Ferchland-Grieben in Gefahr: Geht wichtiger Geldgeber von Bord?

Wer wird zahlen? Fähre Ferchland-Grieben in Gefahr: Geht wichtiger Geldgeber von Bord?

Ende des Jahres läuft der Kooperationsvertrag für die Fähre aus, in dem die Finanzierung geregelt ist. Wird kein neuer Vertrag geschlossen, kann die Fähre Ferchland-Grieben nicht mehr übersetzen. Welcher Partner zögert und wie es weiter gehen soll.

Von Thomas Pusch 14.11.2025, 18:15
Seit 2021 wird die Fähre von der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land betrieben und verkehrt unter dem Namen Linie 770.
Burg. - Noch immer hat der Stadtrat Tangermünde nicht sein Ja zum neuen Kooperationsvertrag für die Fähre Ferchland-Grieben gegeben. Jetzt hat Landrat Steffen Burchhardt (SPD) mit Tangermündes Bürgermeister Stefan Schilm (parteilos) ein Gespräch geführt. Das ist herausgekommen.