Fahrradstraße: Burger fordern Konzept für Verkehr in der Innenstadt

Ortsname - Nach dem geplanten grundhaften Ausbau der Grünstraße in Burg in den Jahren 2022 und 2023 stehen drei Nutzungsvarianten zur Diskussion: Fahren in zwei Richtungen wie bisher, eine Einbahnstraßenregelung mit Parktaschen oder eine Fahrradstraße mit Einbahnstraßenregelung für Autos. Zahlreiche Leser haben sich in den vergangenen Tagen dazu geäußert. Bei einem nicht repräsentativen TED der Volksstimme wurde die Fahrradstraße favorisiert.