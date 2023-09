Familienleben in Sachsen-Anhalt Glasfaser: Burg bei Magdeburg will für schnelles Internet sorgen

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dazu zählt auch schnelles Internet. Warum sich das in Burg ab 2024 flächendeckend ändern soll und Familien davon profitieren werden.