Besonderer Polizeieinsatz in Rostock: Ein 15-jähriger Burger hatte eine Spritztour an die Ostsee gemacht und einen Unfall verursacht.

Burg (dpa) l Nach einem Streit mit seinem Vater ist ein 15-Jähriger mit einem Transporter aus Burg ins 300 Kilometer entfernte Rostock gefahren – und hat dort einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben von Mittwoch hatte eine Autofahrerin die Polizei am Dienstag gerufen, weil ihr geparkter Wagen beschädigt war. Die Beamten fanden daneben den Transporter mit Zündschlüssel im Schloss. Bei der Unfallaufnahme kam der 15-Jährige vom Markt zurück. Die Beamten riefen die Eltern an, die vier Stunden später den Sohn samt Transporter in Rostock abholten. Worüber sich der 15-Jährige mit dem Vater zu Hause gestritten hatte, ist nicht bekannt.