Fast Food im Jerichower Land: Burger King hat Burg als Standort im Blick

Die von Burg aus nächstgelegenen Restaurants sind in Magdeburg (Magdeburger Ring, Foto) und an der Autobahn 2 an der Raststätte Ziesar zu finden.

Burg - Gibt es den Whopper bald in Burg? Der Hamburger ist das wohl bekannteste Produkt der Fast-Food-Kette Burger King, die vielerorts in Deutschland mit Filialen vertreten ist. Ein Restaurant wird an der Autobahn 2 in Ziesar betrieben, die einzige Anlaufstelle der amerikanischen Kette nahe der Landesgrenze. Fast Food im Hause Burger King im Jerichower Land? Fehlanzeige. Zumindest bislang.