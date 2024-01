Am 13. Januar findet das Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums in Burg statt. Doch schon die Gruppenauslosung wurde zum Ereignis. Was war der Grund?

Burg - 16 Mannschaften nehmen am Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums am 13. Januar in der Burger Täve-Schur-Halle teil. Doch schon die Gruppenauslosung am 9. Januar wurde zu einem Großereignis. Grund dafür war ei n ehemaliger Star des 1. FC Magdeburg, der als Losfee agierte.

Es ging nicht um die Auslosung der Champions-League-Partien, auch nicht um die nächste Runde im DFB-Pokal. Und doch kamen rund 50 Fußballbegeisterte in die Täve-Schur-Halle. Ausgelost wurden die Gruppen des Mitternachtsturniers. Doch für die meisten gab es wohl einen Grund, sich ins Hallenfoyer zu begeben: FCM-Ikone Christian „Beckus“ Beck.

Kontakt über FCM-Podcast

Für Jacob Zeuch, Vorsitzender des Kinder und Jugendforums und Cheforganisator des Turniers, war es ein ganz besonderer Moment. „Für mich als Fan ist das eine Belohnung für all die Arbeit des Organisierens“, sagte er. Als Beck zum FCM gekommen war, sei er auch Fan des Vereins geworden. „Und ich glaube, was du erreicht hast, wird wohl kein Spieler mehr erreichen“, so der FCM-Fan. Beck war achteinhalb Jahre im Trikot der Magdeburger, avancierte zum drittbesten Stürmer der Vereinsgeschichte.

Der Kontakt zum ehemaligen Star derMagdeburger kam durch den Podcast „Nur der FCM“ zustande. Thomas Haufe und Tina Ritter machten die Verbindung möglich und für Christian Beck gab es kein Zögern. „Wenn es in den Zeitplan passt, bin ich gerne bereit“, meinte er im Gespräch mit der Volksstimme, „ich gebe auch gerne etwas an die Fans zurück, denen wir soviel zu verdanken haben.“

Erlös kommt Vereinen zugute

Ein Besuch des Turniers, das am 13. Januar um 17 Uhr beginnt, passt aber nicht in den Zeitplan. „Wir spielen da in Lotte, das wird dann zu spät“, erklärte er. Dass die Siegerehrung im vergangenen Jahr um 1.30 Uhr stattgefunden hat, ließ ihn kurz stutzen, aber er wird am Turniertag wohl nicht in der Täve-Schur-Halle sein.

Doch auch ohne Beckus wird das Turnier wohl wieder ein Megaevent. In der vierten Auflage des Turniers findet es erstmals in der größten Halle des Landkreises statt, etwa 700 Zuschauer werden dort Platz finden. Und neben dem sportlichen Ereignis kommt das Turnier auch einem guten Zweck zugute. „Der Erlös ist für Vereine bestimmt, die sich auf Facebook bewerben können“, kündigte Zeuch an. Die Gewinner werden am Turniertag ausgelost. Im vergangenen Jahr gab es 1000 Euro für das Tierheim in Schartau.