Freundschaftsspiel der Traditionsmannschaft FCM-Legende „Paule“ Seguin siegt erst gegen Möser und geht dann ins Magdeburger Stadion

Wolfgang „Paule“ Seguin hat Sonnabend mit der FCM-Traditionsmannschaft in Möser gespielt. Am Sonntag spielt sein Sohn mit Schalke 04 gegen den FCM. Was erwartet der Senior?