Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen hat bei der Feier der neuen Hochwasserschutzmauer in Hohenwarthe betont, dass der Schutz vor Elbehochwassern ein wichtiges Anliegen der Gemeinde bleibe.

Hohenwarthe - Die Hohenwarther haben am Sonnabend auf Einladung ihres Ortsbürgermeisters die neue Hochwasserschutzmauer am Hochufer der Elbe gefeiert. 300 Meter Betonwand und 75 Meter Spundwand wurden hier neu errichtet, wie Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen berichtete. Die Mauer sei zwischen 2,40 und 3,15 Meter hoch. Sie habe mit 2,6 Millionen Euro das Doppelte von dem gekostet, was anfänglich geplant gewesen sei.