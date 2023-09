Einheitsgemeinde Gommern - Auf neun von elf Ortschaftsratssitzungen der vergangenen drei Wochen stand ein und das selbe Thema auf der Tagesordnung: die Benutzerordnung für Gemeindezentren, Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen der einzelnen Ortschaften der Einheitsgemeinde Gommern.

Nach den Sitzungen und dem eindeutigen Votum der jeweiligen Ratsmitglieder in Gommerns Ortsteilen steht nahezu fest, dass private Feiern ab dem 1. Januar 2024 teurer werden, sofern man sie in den Räumlichkeiten der Gemeindehäuser abhalten möchte.

Warum nur nahezu? Ortschaftsräte sind nicht beschlussfähig. Letztlich muss der Stadtrat, dessen nächste Sitzung am 20. September stattfinden wird, über die neue Benutzergebührenordnung abstimmen und sie beschließen. Da der Stadtrat den vorberatenden Empfehlungen aus den Ortschaften in der Regel folgt, dürfte es sich nur noch um eine Formalie handeln.

Für Vereine bleibt die Nutzung kostenlos

Ganz wichtig: Es handelt sich lediglich um Gebühren für private Feiern wie Geburtstage, Konfirmationen, Jugendweihen oder Einschulungen. Die Nutzung für Vereine bleibt nach wie vor kostenlos.

Im Vergleich zu den bisherigen Kosten sollen die Gebühren künftig moderat um 20 Eu-ro pro Tag erhöht werden.

Auffällig ist jedoch, dass die Kosten an sich in jeder Ortschaft durchaus anders ausfallen. So kostet die Nutzung des Gemeindezentrums Karith-Pöthen beispielsweise in den Wintermonaten 140 Euro pro Tag, in Prödel zahlt man nur 50 Euro.

Der Grund ist einfach: Die jeweiligen Raumgrößen, Außenanlagen, Mobiliar, eventuell vorhandene Tresen, Küchenausstattung und dergleichen mehr unterscheiden sich in den einzelnen Zentren der Ortschaften sehr stark voneinander. Die genauen Kosten pro Tag sind im nebenstehenden Infokasten aufgeführt.

In Wahlitz und Ladeburg ändert sich nichts

Lediglich in Ladeburg und Wahlitz ändert sich nichts. Auch hier ist der Grund simpel: Wahlitz hat kein Gemeindezentrum. Für Feiern kann die Festscheune des Reiter- hofes Dame gemietet werden.

Ladeburg hat zwar einen Gemeinderaum, er ist jedoch so klein, dass man sich entschieden hat, ihn nicht zu vermieten. Das ist schon immer so gewesen und soll auch nicht geändert werden.

Die Änderung der Benutzerordnungen waren notwendig geworden, da einerseits bisher keine gültigen vorhanden waren – so wird Rechtssicherheit geschaffen. Andererseits ist Gommern angehalten zu sparen oder aber auch Mehreinnahmen zu generieren, um Schulden abzubauen. Die Erhöhung ist damit eine sogenannte Haushaltskonsolidierungsmaßnahme.