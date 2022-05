Ferienkinder aus Möser können mit dem DRK als Wintersportler und Höhlenforscher unterwegs sein

An zwei aufeinanderfolgenden Sonnabenden bietet das Deutsche Rote Kreuz Kindern und Jugendlichen spannende Tagesausflüge an.

Eine winterliche Fahrt in den Harz zum Rodeln und Schlittschuhlaufen bietet das DRK an.

Möser - vs - Für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Möser hat der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Christian Luckau, ein „volles Programm zu den Winterferien auch für alle, die mal raus wollen, die Welt sehen“ angekündigt. Gelegenheit „die Welt“ zu sehen gebe es gleich an zwei Sonnabenden, so Luckau.