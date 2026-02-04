Auch in diesem Jahr werden die Loburger Festwiesen wieder zum Mekka von Punk, Deutschrock und anderen lauten Musikrichtungen. Was planen die Party-Macher auf dem platten Land noch 2026?

Festival-Fans aufgepasst: „Spirit 2026“ ist schon fast ausverkauft - aber es gibt noch mehr

Ein Highligt des Loburger Festivalsommers ist das „Spirit“.

Loburg - „Wir leben Laut“ – so der Name einer Veranstaltung, zu der die Macher der Loburger „Festwiesen“ auch in diesem Jahr wieder einladen werden. Für zehn Tage (und Nächte) hat die Werner & Peschke GBR hier die Lizenz zum Laut sein.