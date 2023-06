Mit mehreren Veranstaltungen hat die Ortschaft Möckern in den vergangenen Tagen ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1075 Jahren gefeiert. Den Abschluss bildete am Sonntag die Parade von 50 Feuerwehrautos aus den Mitgliedsgemeinden der Einheitsgemeinde.

Möckern - Ausnahmsweise war das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt von Magdeburg gewollt: Vom Gewerbegebiet rollten die roten Fahrzeuge am Sonntagvormittag über die Lindenstraße, um einen Ausflug in die Magdeburger Straße und zurück zu machen.

Vor dem Rathaus stellte Vize-Stadtwehrleiter Meik Schulz die Fahrzeuge der Wehren vor. Die Parade sollte dazu dienen, das Ehrenamt zu würdigen, so Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich. An der Route hatten sich tatsächlich Bürger eingefunden und klatschten.

Wer glaubte, der Brandschutz in der Einheitsgemeinde sei nicht gewährleistet, wurde beruhigt. Man habe die Veranstaltung mit den Nachbarkommunen abgestimmt, auch seien die Ortswehren nicht komplett angetreten, so Veranstalter und Stadtfeuerwehr.

Gute Beteiligung am Möckeraner Fünfkampf

Bereits am Freitagnachmittag hatte auf dem Sportplatz ein Fußballturnier stattgefunden, bei dem sich Kinder der Möckeraner Grundschule und der Kindertagesstätte mit dem MTV-Nachwuchs messen wollten. Letztlich waren die Teams aber so gemischt, dass auf eine offizielle Siegerehrung verzichtet werden konnte. „Alle sind heute Sieger“, so der einhellige Tenor.

Stiefelweitwurf war eine der fünf Disziplinen des Möckeraner Fünfkampfes am Sonnabend auf dem Sportplatz in Lühe. Foto: Stephen Zechendorf

Gewinner gab es dagegen beim „Möckeraner Fünfkampf“, zu dem am Sonnabendvormittag die Möckeraner Ortschaft und Vereine eingeladen hatten. Neun Erwachsenen- und sechs Kindermannschaften traten in den Disziplinen Eierlaufen, Torwandschießen, Bierkrugstemmen, Gummistiefelweitwurf, Bierkrugrutsche und einem Wissenstest an. Der Theorieteil verlangte den Teilnehmern Heimatwissen ab: So sollte man etwa wissen, wann die Feuerwehr Möckern gegründet wurde und wie viele Stufen zu erklimmen sind, um vom Haupteingang zur Aussichtsplattform von Schloss Möckern zu gelangen. Bei der Kinderwertung machten die Teams von F-, E- und D-Jugend die ersten fünf Plätze unter sich aus, die „Flinken Füchse“ auf Platz 6 verdienten sich konkurrenzlos den Preis für den originellsten Teamnamen.

In der Erwachsenenwertung siegten die „Rüstigen Handballrentner“ vor den MTV-Trainern und dem MTV-Team. Auf den weiteren Plätzen: die „Handball-Warriors“, die Freiwillige Feuerwehr, der Kleingartenverein „Beete“, die „Handball-Atzen“ und die Fußball-C-Jugend.

Ortsbürgermeister Detlef Friedrich zog angesichts der Teilnehmerzahl und guter Stimmung beim Fünfkampf eine positive Bilanz.

Das Fazit zum Sonnabendabend fiel etwas nüchterner aus. Abends waren die Möckeraner erneut zu Livemusik, DJ und einer Feuershow am Sportplatz eingeladen. „Weniger als erhofft, aber mehr als befürchtet“ seien gekommen, so Möckerns Ortschef.