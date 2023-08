Von den Waldbränden auf Rhodos sind zahlreiche Urlauber betroffen. In den Reisebüros in der Region gibt es deshalb viel zu tun.

Burg/Genthin - „Die Kunden sind sehr unruhig und fragen nach, ob es am Reiseziel sicher ist“, berichtet Andreas Borghardt vom Reisebüro Vetter Touristik in Burg. Für ihn heißt das, stets über die aktuelle Lage im Bilde zu sein und die Informationen der Reiseveranstalter weiterzuleiten. Mehrere davon haben bereits Reisen in das betroffene Gebiet ausgesetzt und bieten den Kunden kostenlose Stornierungen oder Umbuchungen an. Nicht wenige Kunden entscheiden sich aber dafür, ihren Urlaub trotzdem anzutreten – die Nordhälfte der Insel ist nicht von dem Feuer betroffen und gilt als sicher.