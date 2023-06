Die Ermittlungen zum Brand in dem Haus am Burger Südring dauern an. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Burg - Im Wohnhaus am Südring, in dem in der Vorwoche ein Feuer ausgebrochen war, dauern die Reparaturarbeiten an. Nach einem Brand im Kellerbereich musste

der Neubaublock zunächst geräumt und dann ein Eingang gesperrt werden. Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht nutzen, da Leitungen durch das Feuer beschädigt waren und die Versorgung gekappt wurde.