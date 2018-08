In Loburg steht eine Scheune in Flammen. Foto: Stephen Zechendorf

In Loburg geriet eine Scheune auf einem Pferdehof in Flammen.

Loburg l In Loburg ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs eine große Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt. In der Scheune waren Stroh und Heuballen gelagert. Die Pferde in einem benachbarten Stall konnten rechtzeitig auf eine Koppel gebracht werden.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.