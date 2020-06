In der Nacht zum Donnerstag hat es in Ostelbien wieder gebrannt. Dieses Mal fingen heuballen an zu brennen. Foto: Thomas Schäfer

Bei Dannigkow in Ostelbien standen in der Nacht zum Donnerstag Heuballen in Flammen. Hat der Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Gommern/Dannigkow l Hat der „Feuerteufel“ wieder zugeschlagen, der seit geraumer Zeit die Wehren Gommerns und Schönebecks fast wöchentlich auf Trab hält? Auf derartige Spekulationen möchte sich Gommerns Ortswehrleiter Steven Vonend nicht einlassen: „An Vermutungen möchte ich mich nicht beteiligen. Ein einfaches Selbstentzünden kann aber eher ausgeschlossen werden, demzufolge liegt eine Brandstiftung nahe. Genaueres müssen weitere Ermittlungen zeigen.“ Die Wehren Gommern und Dannigkow wurden in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag um 1.31 Uhr alarmiert. Brand in Dannigkow. Kurz hinter dem Gemeindezentrum standen acht Strohballen in Flammen. 33 Kameradinnen und Kameraden waren bis zirka 3.15 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Ballen und angrenzende Bäume zu verhindern. In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Brände in Ostelbien - sowohl bei Plötzky als auch Gommern brannten mehfach Holzstapel. Die Ermittlungen der Polizei nach dem vermeintlichen Feuerteufel laufen.

