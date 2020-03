Der Einsatz, bei dem Kameraden der Biederitzer Feuerwehr im Oktober behindert und beschimpft wurden, hat Spuren hinterlassen.

Biederitz l Er sei froh, so Ortswehrleiter Stefan Gröbe jetzt bei der Jahreshauptversammlung, dass der Vorfall am Ortsgemeinschaftshaus in Biederitz inzwischen auch Konsequenzen nach sich gezogen habe, indem Anzeige erstattet wurde, sagte Stefan Gröbe am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung von Orts- und Gemeindefeuerwehr Biederitz. In der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 2019 waren die Kameraden der Ortswehr Biederitz zu einem Einsatz, direkt am Ortsgemeinschaftshaus in der Biederitzer Schulstraße gerufen worden. Das Ortsgemeinschaftshaus liegt nur wenige Meter vom Gerätehaus entfernt. Hier feierten Jugendliche einen 18. Geburtstag. Ein Gast hatte sich die Ölwanne aufgerissen, Öl war ausgelaufen. Dass die Jugendlichen direkt vor dem Gerätehaus parkten und so eine Ausfahrt der Kameraden zu einem weiter entfernten Einsatz verhindert hätten, war nur die Spitze des Eisberges. Sie behinderten darüber hinaus die Einsatzkräfte, standen im Weg, beleidigten sie und erklärten ihnen, dass sie heute hier die Hausherren seien. Schließlich hätten sie das Ortsgemeinschaftshaus gemietet. Die Jugendlichen weigerten sich, ihre Autos umzuparken. Später legten sie leere Flaschen hinter die Autos der Feuerwehrkameraden. „Dieser Einsatz hat tiefe Spuren hinterlassen“, sagte der Ortswehrleiter nun. Ein solches Vorgehen dürfe keinesfalls toleriert werden.

34-mal rückte die Ortsfeuerwehr Biederitz im Jahr 2019 aus. Darunter zu drei Großbränden, unter anderem auf einem Feld bei Gerwisch. Auch sechs Personennotlagen waren darunter. Einmal kamen die Kameraden dabei zu spät, konnten der hinter einer verschlossenen Tür befindlichen Person nicht mehr helfen.

Die Einsatzbereitschaft am Tage sei leider oft ein Glücksspiel, sagte Gröbe. Zwar sei die Einsatzabteilung mit 51 Mann recht stark – das Verhältnis der am Tage zur Verfügung stehenden Kräfte aber „nicht zufrieden stellend“.

Neben der Einsatzabteilung hat die Ortswehr eine 13 Mitglieder starke Jugendfeuerwehr und eine Kinderfeuerwehr mit ebenfalls 13 Mitgliedern.

Gemeindewehrleiter Carsten Kiwitt bekannte, dass es ihm schwer falle, „heute hier die passenden Worte zu finden“. Zum einen sei er als Gemeindewehrleiter gesamtverantwortlich, zum anderen „aber auch gern einfach mal nur Einsatzkraft bei euch“, sagte er seinen Kameraden.

2019 hätten die sechs Ortsfeuerwehren der Gemeinde bei einer Vielzahl von Einsätzen für Sicherheit und Ordnung gesorgt, sagte Kiwitt. Er beklagte aber auch, dass die Gemeindefeuerwehr zur Zeit stark von Befindlichkeiten geprägt sei. „Mir fehlt eine angemessene Kommunikation statt verkürzter Wertungen über WhatsApp“, so Kiwitt. Über solche Gruppen würde emotional, verkürzt und mit niedriger Hemmschwelle kommuniziert. Einige der hier übermittelten Sätze hätten bei der Gemeindefeuerwehr Biederitz bereits Schaden angerichtet. Kitwitt plädierte dafür, das persönliche Gespräch miteinander zu suchen, bei Problemen den direkten Dienstvorgesetzten anzusprechen. „Wir können sicher Lösungen finden, soweit nicht Befindlichkeiten im Weg stehen“, sagte Kiwitt, gewiss auch mit Blick auf die Debatte um die Rückenschilder auf den Einsatzjacken der Kameraden. In einigen Ortswehren hatte sich Widerstand dagegen geregt, dass dort „Feuerwehr der Gemeinde Biederitz“ steht. Zur Zeit läuft eine Abstimmung der Kameraden aller Ortswehren darüber, was dort künftig stehen soll: nur „Feuerwehr“ oder auch der Name der Einheitsgemeinde.

An die Mitglieder des Gemeinderates gerichtet, erklärte Kiwitt, er könne nicht nachvollziehen, warum Fraktionen Anträge zur Feuerwehr stellen, ohne vorher mit den Kameraden Rücksprache zu halten. „Das ist dann zum Teil fachlich einfach falsch“, so der Gemeindewehrleiter. Auch der Biederitzer Ortsbürgermeister Carsten Schneider hält es für richtig, wenn Gemeinderäte sich mit der Feuerwehr-Basis abstimmen, „denn es sind nicht wir, die auf dem Mannschaftswagen sitzen“.